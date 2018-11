Schwangere Iranerin und Mann bekommen Unterkunft in Kommune

Gut einen Monat nach der gescheiterten Abschiebung einer schwangeren Frau aus dem Iran zeichnet sich eine Lösung für sie und ihre Familie ab. Ihr Mann sei aus dem Abschiebegefängnis in Ingelheim entlassen und zu seiner Frau in die benachbarte Erstaufnahme-Einrichtung gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit. dpa

Das Paar soll nun zusammen mit dem eineinhalbjährigen Sohn einer Kommune zur Unterbringung zugewiesen werden. Wo dies sein wird, sei noch Gegenstand von Gesprächen, sagte die ADD-Sprecherin.

Die Familie sucht Asyl in Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat den Fall nach Angaben des Kreises Mainz-Bingen in der Sache bislang nicht geprüft, da das Paar bereits in Kroatien registriert worden war. Entsprechend der Dublin-Regelung der EU sollte die Geflüchteten dorthin abgeschoben werden.

Die 29-jährige Frau und ihr Sohn wurden in der Nacht vom 17. zum 18. Oktober von Polizisten aus der Uniklinik Mainz geholt, wo sie wegen ihrer Diabetes-Erkrankung und des deswegen als Risikoschwangerschaft eingestuften Zustands stationär behandelt wurde. Danach wurde sie mit ihrem aus dem Abschiebegefängnis abgeholten Mann nach Hannover gebracht. Auf dem Flughafen weigerte sich die Familie nach Angaben der Ausländerbehörde Mainz-Bingen, die von der Bundespolizei in Koblenz bestellte Maschine nach Zagreb zu betreten. Der Pilot lehnte es daraufhin ab, die Familie zu befördern. Der Mann wurde ins Gefängnis zurückgebracht, seine Frau in Hannover am Bahnhof zurückgelassen. Sie fuhr dann mit ihrem Kind allein nach Ingelheim zurück.