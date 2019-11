Schwartz bleibt Landesvorsitzende des Philologenverbands

Mainz Der Philologenverband Rheinland-Pfalz hat die Mathematik- und Englischlehrerin Cornelia Schwartz als Landesvorsitzende wiedergewählt. Bei der Neuwahl in Kaiserslautern erhielt sie 100 Prozent der Stimmen von rund 160 Lehrern an Gymnasien oder Integrierten Gesamtschulen, wie der Verband am Freitag mitteilte.

