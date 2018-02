später lesen Schwarz beklagt Stimmung in Mainz: „Negativ und griesgrämig“ FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Twittern

Teilen



Sandro Schwarz erkennt als Bundesliga-Trainer des FSV seine Mainzer „manchmal kaum wieder“. Der 39-Jährige zeigte sich in einem Interview der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch) enttäuscht und verwundert über die Stimmung in seiner Geburtsstadt angesichts der prekären Lage des FSV Mainz 05. „Aber tatsächlich bin ich auch manchmal sprachlos, wie negativ und griesgrämig viele Leute derzeit eingestellt sind“, sagte er. „Wir waren immer so positiv, stolz auf den Verein, optimistisch. Selbst in den düstersten Abstiegskämpfen der zweiten Liga. Das ist derzeit weg.“ dpa