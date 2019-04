später lesen Schwarz hält trotz Klassenverbleib den Druck hoch Teilen

Der Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga ist Sandro Schwarz nicht genug. „Wir lassen die Saison jetzt nicht so einfach ausklingen. Ich will, dass wir die Energie und die Emotionalität aufbringen für Platz zehn“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 am Dienstag in der wöchentlichen Presserunde. dpa