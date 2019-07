Schwarzarbeit mit Millionenschaden: Urteil könnte fallen

Koblenz Der Prozess vor dem Landgericht Koblenz um mutmaßliche Schwarzarbeit mit einem Millionenschaden könnte heute zu Ende gehen. Geplant seien die Vernehmung einer weiteren Zeugin, die Plädoyers sowie der Urteilsspruch, sagte ein Gerichtssprecher.

Er soll zwischen 2008 und 2012 seine Mitarbeiter nicht „vollumfänglich“ bei den Sozialversicherungen angemeldet haben, so dass diesen Arbeitgeberanteile in Höhe von etwa 27 Millionen Euro entgingen. Zudem sollen den Beschäftigten in der Zeit rund 26 Millionen an Arbeitnehmeranteilen nicht vom Lohn abgezogen worden sein. Der Hauptangeklagte sowie zwei wegen Beihilfe Mitangeklagte haben bereits die Zahlung von Schwarzlöhnen in bar in Millionenhöhe zugegeben.