später lesen „Schwarzbuch“ kritisiert Fälle von Steuerverschwendung FOTO: Robert Schlesinger FOTO: Robert Schlesinger Teilen

Twittern

Teilen



Der Bund der Steuerzahler stellt am heute sein „Schwarzbuch“ zur Verschwendung öffentlicher Mittel vor. Dazu gehören auch jedes Jahr mehrere Fälle aus Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr waren drohende Folgekosten des Landes am Flughafen Hahn, ein marodes Bad in Mainz und Energieprojekte in Waldfischbach-Burgalben (Südwestpfalz) aufgeführt. dpa