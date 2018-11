später lesen Explosion von Baukosten „Schwarzbuch“: Sieben Mal Verschwendung in Rheinland-Pfalz FOTO: dpa / Wolfgang Kumm FOTO: dpa / Wolfgang Kumm Teilen

Der Bund der Steuerzahler kritisiert in seinem „Schwarzbuch“ zur Verschwendung öffentlicher Mittel auch sieben Fälle in Rheinland-Pfalz. In dem am Dienstag veröffentlichten Bericht steht diesmal besonders die Explosion von Baukosten im Fokus. dpa