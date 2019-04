später lesen Schwarzer kritisiert deutsche Gesetze zur Prostitution Teilen

Frauenrechtlerin Alice Schwarzer hat die Gesetze zur Prostitution in Deutschland kritisiert. „Die Gesetze tragen eindeutig die Handschrift der Prostitutions-Lobby“, sagte die 76-Jährige zu Beginn des „Weltkongresses gegen sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen“ am Mittwoch in Mainz. dpa