Schweinehalter: Vorsichtsmaßnahmen wegen Seuchengefahr

Rheinland-pfälzische Schweinehalter sind wegen des möglichen Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) weiter in Alarmbereitschaft und treffen Vorsichtsmaßnahmen. „Wir haben Betriebe, da kommen nicht mal mehr Familienangehörige rein“, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau in Koblenz, Herbert Netter, der Deutschen Presse-Agentur. dpa

Nach Angaben des Umweltministeriums ist die Gefahr, dass die ASP nach Deutschland eingeschleppt wird, unverändert hoch.

Ein Ausbruch in Deutschland würde laut Netter die wirtschaftliche Existenz der rund 620 Betriebe mit Schweinehaltung in Rheinland-Pfalz gefährden. Gäbe es eine Infektion in einem Stall, müssten die Tiere dort getötet werden. Und auch wenn nur Wildschweine betroffen wären, würde der Handel mit Schweinefleisch eingeschränkt, sagte Netter.

Schweinehalter treffen daher Sicherheitsvorkehrungen. Schutzmatten und Schutzkleidung sollen Erreger abtöten. Flächen um Ställe werden abgemäht, um Wild fernzuhalten. Mäuse und Ratten, die die Krankheit übertragen könnten, werden bekämpft. Außerdem würden Schweinehalter strenger handhaben, wer überhaupt Zutritt zu den Ställen bekomme, sagte Netter. Teilweise sei das nur noch eine Person, die füttere. „Und das war's.“

Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die nur Wild- und Hausschweine befällt und für sie tödlich sein kann. Für den Menschen ist das Virus vollkommen harmlos, es kann aber bei der Übertragung eine große Rolle spielen.

