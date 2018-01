später lesen Schweinepest: Prämie für Proben von toten Tieren FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Damit ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz frühzeitig erkannt werden kann, denkt das Umweltministerium über Prämien für Proben von toten Wildschweinen nach. Diskutiert würden 50 Euro pro Probe, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Dienstag in Mainz. „Früherkennung ist das A und O in der Tierseuchenbekämpfung.“ Diese Idee solle am 5. Februar bei einem Gipfel zur Afrikanischen Schweinepest (ASP) mit Jägern, Kommunen, Tierschützern, Tierärzten, Landwirten, Forstwirten, Verbraucherschützern, Vermarktern, Polizisten, Untersuchungsämtern, Katastrophenschützern und Tierseuchenbekämpfern besprochen werden. dpa