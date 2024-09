Regierungserklärung Schweitzer bekennt sich zu offenen Grenzen

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer will die Wirtschaft, die Digitalisierung, den Bürokratieabbau, die Integration und den Klimaschutz voranbringen und die Kommunen finanziell viel stärker unterstützen. „Fest steht, dass unser Asylsystem verbessert werden muss. Es gibt zu viele Lücken“, sagte der SPD-Politiker in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag in Mainz. „Das Dublin-System existiert nur noch auf dem Papier.“