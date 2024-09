Migrationsgipfel Schweitzer: „Entsetzt über wenig Verantwortungsgefühl“

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte die Gespräche mit der Ampel-Regierung über eine Verschärfung der Asylregeln am Abend für gescheitert erklärt. Die Koalition sehe sich offensichtlich nicht zu umfassenden Zurückweisungen an den deutschen Staatsgrenzen in der Lage, sagte der CDU-Vorsitzende in Berlin.