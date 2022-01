Schweitzer: Habeck muss „Transformation“ weiter fassen

Mainz Die Transformation der Arbeitswelt ist eines der zentralen Themen von Arbeitsminister Schweitzer. Darüber brauche es eine politische Debatte - sagt der SPD-Politiker.

Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) aufgefordert, seinen Transformationsbegriff zu erweitern. „Habeck betont stark die ökologische Transformation. Er muss aber die Arbeitsgesellschaft stärker mit in den Blick nehmen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir brauchen in Deutschland das große Gespräch über Transformation, eine politische Debatte muss das Ziel sein.“