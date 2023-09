Finanzen Schweitzer: Kann keinen sozialpolitischen Haltepunkt geben

„Gerade in diesen Zeiten, in denen Demokratie heiß umkämpft ist, ist sozialer Fortschritt auch ein ganz wichtiger Produktivfaktor“, betonte Schweitzer. „Wir sind in einer Situation in Deutschland, in der wir mehr als bisher darauf achten müssen, dass der Zusammenhalt im Land garantiert bleibt.“ Deshalb müsse zur Halbzeit der Koalitionsregierung in Berlin klar sein: „Es kann kein Haltesignal für sozialen Zusammenhalt geben“, sagte der SPD-Politiker.