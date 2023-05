Digitalisierung Schweitzer mahnt Regulierung bei Künstlicher Intelligenz an

„Wenn der menschliche Organismus derart überrollt wird, ist eine kritische Auffassungsgabe alleine nicht mehr ausreichend. Darum muss es eine Regulierung geben“, sagte Schweitzer. „Politik muss sich trauen, zu sagen: Nicht alles, was technologisch möglich ist, darf auch in den öffentlichen Verkehr kommen.“ So nachvollziehbar das zwischenzeitliche Verbot des Sprachroboters ChatGPT in Italien gewesen sei, am Ende seien solche Schritte einzelner Staaten nicht zielführend. „Man braucht eine internationale Regulierung, und der erste Schritt sollte eine Regulierung sein, die auf europäischer Ebene organisiert wird.“