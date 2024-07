Zur Schweitzer-Nachfolge Dieses Mal gelingt der SPD kein Coup

Am Ende hat es die SPD wieder geschafft: Mit der Personalie von Dörte Schall als neue Sozialministerin ist ihr eine Überraschung gelungen – selbst intern. So war es auch vor fast zwei Jahren, als Ministerpräsidentin Malu Dreyer den damaligen Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling als Innenminister präsentierte. Dreyer nahm zwar damals die Wahlniederlage bei der folgenden Mainzer OB-Wahl in Kauf, stabilisierte aber die scharf in die Kritik geratene Landesregierung. Ein Coup. Dieser ist Alexander Schweitzer nun trotz überraschender Personalie nicht gelungen.