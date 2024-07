Landesregierung Schweitzer: Nachhaltigkeit ist Gemeinschaftsaufgabe

„Lust auf Nachhaltigkeit“ soll der erste Nachhaltigkeitstag in Rheinland-Pfalz machen. Ziel sei es, „Nachhaltigkeit als große Gemeinschaftsaufgabe zu gestalten“, kündigte der neue Ministerpräsident Alexander Schweitzer in Mainz an. Die Landesregierung wolle daher die Wirtschaft, die Kommunen und die Gesellschaft zum Mitmachen motivieren. Alle interessierten oder engagierten Bürger seien zu der Veranstaltung am 16. November in der Alten Lokhalle in Mainz eingeladen.