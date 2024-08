Sicherheit Schweitzer sieht Kampfansage an gewaltbereiten Islamismus

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sieht in dem Maßnahmenpaket der Ampel-Koalition zum Schutz vor islamistischem Terror und gegen irreguläre Migration eine „notwendige Kampfansage an gewaltbereiten Islamismus“. Die Maßnahmen seien umfassend, sagte der Sozialdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.