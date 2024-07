Neuer Ministerpräsident Schweitzer sitzt erstmals am Schreibtisch der Staatskanzlei

Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat nach seiner Wahl im Landtag auch das Büro des Regierungschefs übernommen. Nach der offiziellen Übergabe durch seine Vorgängerin Malu Dreyer (SPD) setzte sich Schweitzer das erste Mal an den Schreibtisch in der Mainzer Staatskanzlei. Das fühle sich gut, nach viel Verantwortung und viel Arbeit an, sagte der 50-Jährige. Aber er sei bereit dazu.