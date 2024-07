SPD-Politiker Schweitzer soll zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden

Der rheinland-pfälzische Landtag wählt in Mainz einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Sozial- und Arbeitsminister Alexander Schweitzer soll Nachfolger von Malu Dreyer werden. Der 50 Jahre alte Sozialdemokrat braucht in der geheimen Wahl 51 von 101 Stimmen der Abgeordneten. Die Ampel-Koalition verfügt über 54 Stimmen, also 3 mehr als notwendig. Die Wahl gilt als Formsache.