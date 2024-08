Ferien Schweitzer: Sommerpause ist vernünftige politische Kultur

Keine Landtagssitzung und nur wenige Termine mit Ministern und Ministerinnen in Mainz: Die Sommerpause in der Landeshauptstadt spricht nach Ansicht von Ministerpräsident Alexander Schweitzer „gerade für eine vernünftige politische Kultur“. „Dass man nicht im Sommer versucht, jetzt mit Themen, die eigentlich außerhalb des Sommers keine wären, sich gegenseitig zu beschäftigen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.