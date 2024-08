Sozialdemokratie Schweitzer: SPD muss noch Fragen zur Bundestagswahl klären

Die SPD brauche eine starke inhaltliche Aufstellung. „Wir müssen klarmachen, dass wir mit einem starken sozialdemokratischen Profil in einen Wahlkampf gehen“, sagte Schweitzer. So sehr es nötig sei, dass die SPD in der Ampel als größter Koalitionspartner eine „Moderatorenrolle“ einnehme und ihre Partner zu Kompromissen bringe, so sehr müsse die Sozialdemokratie in der Phase vor der Bundestagswahl ihr Profil schärfen. Es müsse klargemacht werden, was sozialdemokratische Politik sei, was man sich für die Zukunft vornehme und was man sich für Deutschland und Europa für die Zukunft vorstelle.