Schweitzer und Hoch sollen neue Minister werden

Mainz Nach den Grünen hat auch die SPD ihre designierten Minister für die Ampel-Koalition vorgestellt - darunter sind zwei neue. Wechsel gibt es auch bei den acht Staatssekretären.

SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer übernimmt in der zweiten Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz das neu geschaffene Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. „Er ist der Richtige, um das Veränderungsjahrzehnt in der Arbeitswelt zu gestalten“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Vorstellung ihres designierten Kabinetts am Mittwoch in Mainz. „Wir wollen eine moderne Ampel sein, die Fragen der Zeit aufnehmen und nach vorne schreiten.“