Arbeitsmarkt : Schweitzer will „Chancengarantie“ für Ukraine-Flüchtlinge

Schweitzer will „Chancengarantie“ für Ukraine-Flüchtlinge

Mainz Arbeitsminister Schweitzer bringt am Freitag Arbeitgeber, Jobcenter, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände zusammen. Es geht um die Integration Geflüchteter aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt - zumeist sind das Frauen.

Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer will beim Arbeitsmarktgipfel zum Ukraine-Krieg an diesem Freitag eine „Chancengarantie“ für die Geflüchteten erreichen. „Wir brauchen ein koordiniertes Vorgehen, eine Chancengarantie mit individuellem Ansatz“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir bereiten uns darauf vor, dass diese Menschen länger und einige vielleicht dauerhaft bleiben.“