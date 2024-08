Soziales Schweitzer wünscht sich anderen Fokus in Bürgergeld-Debatte

Für geboten hält der rheinland-pfälzische FDP-Fraktionschef Fernis eine Verschlankung der Verwaltung beim Bürgergeld. „Wenn Sie sich mal angucken, was ein Bürgergeldempfänger bekommt und was er kostet, dann bin ich überzeugt, dass in diesem System enorme Einsparpotenziale liegen, ohne einem Menschen einen Euro wegzunehmen.“ Mit Hilfe der Digitalisierung, auch mit KI, könnten staatliche Aufgaben hochgradig effizienter erledigt können. „Dadurch können wir enorme Mittel einsparen.“ Er sei mit dem Digitalausschuss des Landtages zu Besuch in Estland gewesen. Dort zeige sich, was in einem europäischen Land unter europäischem Datenschutzrecht an Verwaltung möglich sei, ohne dass es dafür einen Menschen brauche.