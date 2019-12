Schwerer Autounfall nahe Schwegenheim: Drei Verletzte

Das Blaulicht leuchtet, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Schwegenheim Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Schwegenheim (Landkreis Germersheim) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 71-Jährige mit ihrem Wagen am Samstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht.

