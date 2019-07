Schwerer Raub: Ex-Ehepaar zu je acht Jahren Haft verurteilt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archivbild.

Mainz Eine 32 Jahre alte Frau und ihr Ex-Mann sind wegen Raubes und räuberischer Erpressung vom Landgericht Mainz zu je acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafkammer sah am Dienstag jedoch von der beantragten Sicherungsverwahrung für die Haupttäterin aus Worms ab und ordnete eine Langzeitdrogentherapie in einer Entzugsklinik an.

Damit entsprachen die Richter dem Antrag der Verteidigung. In das Urteil gegen den 53-Jährigen floss eine Haftstrafe von knapp vier Jahren aus dem Jahr 2018 mit ein.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die geschiedenen Eheleute in 2017 gemeinsam in ein Haus eines älteren Paares in Worms eingedrungen sind und dabei den Hausherren überwältigt haben. Der Anklage zufolge bedrohten sie die Bewohner mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe und einem Küchenmesser. Sie setzten auch Pfefferspray ein. Die Haupttäterin drohte der Frau, sie mit brühendem Wasser zu übergießen. Die Täter fesselten die Bewohner und entkamen mit Beute - Geld, Laptop, Schmuck, Scheckkarten und Smartphones - im Gesamtwert von rund 3500 Euro.