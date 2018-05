später lesen Schwerer Unfall mit vier Verletzten an der Weinstraße FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein mit den vier Personen besetztes Auto war womöglich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und im Graben gelandet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. dpa