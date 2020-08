Schwerer Verkehrsunfall in Mainz-Lerchenberg

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Mainz Bei einem Unfall auf der Landstraße in Mainz-Lerchenberg wurden zwei Menschen schwer verletzt. Am Freitagabend kollidierten die Autos von zwei Fahrern, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei landete eines der Fahrzeuge in an die Straße angrenzenden Hecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa