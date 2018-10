später lesen Schwertransport fährt sich fest und muss rückwärts durch Ort Teilen

Ein Schwertransporter mit einem Gelenkbus auf dem Anhänger hat in der Nacht zu Dienstag in Laurenburg (Rhein-Lahn-Kreis) eine Straße blockiert. In einer scharfen Kurve habe sich das Fahrzeug festgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Montabaur. dpa