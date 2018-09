später lesen Verkehr Schwertransporter bleiben auf der A1 in Baustelle hängen FOTO: dpa / Martin Schutt FOTO: dpa / Martin Schutt Teilen

Ein zu breiter Schwertransporter hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 1 nahe der Anschlussstelle Primstal in einer Baustelle festgefahren. In Fahrtrichtung Saarbrücken musste die Autobahn vollgesperrt werden, wie ein Polizeisprecher berichtete. dpa