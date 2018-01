später lesen Schwerverletzte bei Unfall: Fahrer unter Alkoholeinfluss? FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind bei Kirchheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) zwei Menschen schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto eines 53-Jährigen sei aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Möglicherweise habe der 53-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls am Dienstagnachmittag unter Alkoholeinfluss gestanden, sagte ein Sprecher. dpa