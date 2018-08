später lesen Schwerverletzter außer Lebensgefahr: Details weiter unklar FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Ein in Worms schwer verletzt entdeckter Mann ist der Polizei zufolge außer Lebensgefahr. Ermittler wollten nun im Gespräch mit dem Mann im Krankenhaus versuchen, „Licht ins Dunkel zu bringen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz am Donnerstag. dpa