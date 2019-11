Schwerverletzter bei Autounfall in der Pfalz

Blaulicht und LED-Laufschrift „Unfall“ an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild.

Pirmasens Ein 51-Jähriger ist bei einem Autounfall in der Pfalz in seinem Wagen schwer verletzt worden. Der Fahrer kam am Dienstagnachmittag am Rande von Pirmasens von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

