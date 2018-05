später lesen Schwester aus Westerwald soll heilig gesprochen werden Teilen

Die deutsche Schwester Maria Katharina Kasper (1820 bis 1898), Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern im Westerwald, soll am 14. Oktober auf dem Petersplatz in Rom in den Stand der Heiligen gehoben werden. Das gab Papst Franziskus am Samstag bei einem Kardinalskonsistorium bekannt. Die Zeremonie findet im Rahmen der Bischofssynode zum Thema Jugend im Vatikan statt. Auch Papst Paul VI. und der salvadorianische Bischof Oscar Romero werden im Oktober heiliggesprochen. dpa