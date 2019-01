später lesen Schwiegermutter bringt Enkelin nicht zurück: Polizeieinsatz FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Das Verhalten ihrer Schwiegermutter hat eine Frau in höchste Aufregung versetzt und zu einem Polizeieinsatz in Kaiserslautern geführt. Die vierjährige Tochter sei nicht wie verabredet am Mittwoch von ihrer Oma heim nach Frankfurt gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa