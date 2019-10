Schwiegermutter schlägt Einbrecher in die Flucht

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild.

Koblenz Eine aufmerksame Schwiegermutter hat in Koblenz drei Einbrecher vom Grundstück ihres Schwiegersohns vertrieben. Die 69-Jährige bemerkte mitten in der Nacht einen blonden Mann, der vor dem Haus Schmiere stand und zwei weitere Männer, die im Hof des Hauses umherliefen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

