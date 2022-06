Arbeitsmarkt : Schwimmbäder suchen Personal: „Es ist extrem schwierig“

Kröppen/Trier Etliche Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz und im Saarland leiden dieses Jahr besonders stark unter Personalmangel. „Es ist extrem schwierig, Saisonkräfte zu bekommen“, sagte der Landesvorsitzende des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, Michael Schreiner, in Kröppen (Südwestpfalz).

Es fehle auch an Schwimmmeistern. „Wir brauchen eine massive Ausbildungskampagne“, forderte Schreiner. Bundesweit spreche man derzeit von 2500 bis 3000 unbesetzten Stellen. In Rheinland-Pfalz sind seiner Einschätzung nach 50 bis 100 Fachkräfte mehr nötig. In den Sommermonaten würden Fachangestellte für Bäderbetriebe von Rettungsschwimmern, Studenten und Schülern saisonal unterstützt. „Sie sind im Moment aber nicht verfügbar.“

Die Konsequenz sei, dass einige Bäder in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihre Öffnungszeiten einschränken müssten. „Es geht halt nicht anders.“ Manche seien einen Tag in der Woche geschlossen, andere gingen unter der Woche erst am Nachmittag an den Start, berichtete Schreiner, der im Felsland Badeparadies im pfälzischen Dahn arbeitet.