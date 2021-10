Schwimmende Blumenschau und Burgen: Pläne für die Buga 2029

Oberwesel Investitionen von vielen Millionen Euro sollen die Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal zu einem Besuchermagneten machen. Das Land hat konkrete Pläne für die 67 Kilometer zwischen Koblenz, Bingen und Rüdesheim vorgestellt.

Schwimmende Blumenschauen, attraktive Burggärten und Rheinbalkone sollen die Menschen zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 in das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal ziehen. Das am Donnerstag veröffentlichte Konzept der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz für die Blumenschau zwischen Koblenz, Bingen und Rüdesheim sieht verschiedene Schwerpunkte vor. So sollen Entwicklungsprojekte mehrere Orte langfristig attraktiver machen. Dazu kommen zeitlich begrenzte Attraktionen wie Gärten. Kommunen und Vereine können mit sogenannten Bürgerprojekten eigene Vorhaben umsetzen, gefördert werden diese mit insgesamt 1,2 Millionen Euro, wie die Entwicklungsagentur mitteilte.