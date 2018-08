später lesen Schwimmer im Rhein vermisst: DRK warnt vor Baden im Fluss FOTO: Alexander Keutz FOTO: Alexander Keutz Teilen

Rettungskräfte haben am Sonntag die aktive Suche nach einem vermissten Mann im Rhein eingestellt. Die Polizei gehe davon aus, dass der Mann ertrunken ist, sagte ein Sprecher am Sonntag. Der 20-Jährige war am Samstagnachmittag bei Worms im Rhein schwimmen gewesen und plötzlich untergegangen, wie ein Bekannter des Vermissten der Polizei sagte. dpa