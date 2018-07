später lesen Schwimmerin seit Sonntag vermisst: Taucher suchen Badesee ab Teilen

Taucher haben seit Sonntag eine vermisste Frau in einem Badesee in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis gesucht. Es sei auch am Montag nach ihr gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen in Ludwigshafen. dpa