Deutscher Wetterdienst Schwüle Luft und Gewitter zum EM-Halbfinale

In der Nacht lassen die Unwetter nach, es kühlt auf Tiefsttemperaturen von 19 bis 15 Grad ab. Am Mittwoch ist es die meiste Zeit des Tages stark bewölkt, regional gibt es leichte Schauer und Gewitter. Den Prognosen zufolge soll es aber am Nachmittag auflockern und mit Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad sommerlich warm werden. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weitgehend trocken.