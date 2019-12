Schwung aus Sieg soll Mainz 05 gegen Leverkusen beflügeln

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05. Foto: Carmen Jaspersen/Archivbild.

Mainz Mit gesteigertem Selbstvertrauen will der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen den perfekten Vorrundenabschluss in der Fußball-Bundesliga feiern. „Mit den Fans im Rücken wollen wir das letzte Spiel des Jahres positiv gestalten und das gute Spiel von Bremen bestätigen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag.

