Leben in Listen Sechs süße Versuchungen – hier finden Naschkatzen alles, was das Herz begehrt

Auch La Donuteria befindet sich in der Trierer Innenstadt. Der Laden in der Simeonstraße hat sich, wie der Name vermuten lässt, auf Donuts spezialisiert. Das Geschäft hat sich bereits bewährt – von München zog vor etwa einem Jahr die zweite Filiale Deutschlands nach Trier. Gegründet wurde das Unternehmen 2016 in der Slowakei. Dort kommt auch die derzeitige Inhaberin her.