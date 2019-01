später lesen Sechs Kinder und zwei Erwachsene bei Glätteunfall verletzt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Bei einem Unfall auf glatter Straße in Winden (Landkreis Germersheim) sind die acht Insassen eines Kleinbusses, unter ihnen sechs Kinder, leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor die Fahrerin am Morgen die Kontrolle über den Kleinbus. dpa