Sechs Leichtverletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarburg nahe Trier sind sechs Bewohner leicht verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Brand am Samstagmorgen im unbewohnten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. dpa