Sechs Männer im Bistum Trier zu Priestern geweiht

Blick auf die Rückseite der Hohen Domkirche zu Trier und einen Teil des Kreuzgangs. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Trier In Zeiten von Priestermangel in der katholischen Kirche ist die Weihe von sechs Männern auf einen Schlag eher ungewöhnlich: „Das ist ein Geschenk“, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann zur Priesterweihe im Trierer Dom am Samstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In den vergangenen Jahren habe es im Bistum Trier jeweils zwei bis drei Priesterweihen gegeben. Dass die Zahl nun höher liege, hänge mit einer Entscheidung der Männer zusammen, die sie vor vielen Jahren getroffen hätten. Die Ausbildung zum Priester dauert acht Jahre.

Derzeit zählt das Bistum Trier neun Priesteramtskandidaten. Die Zahlen sind stark rückläufig: 1990 waren es 126, im Jahr 2000 noch 52 und 2010 dann 32 Kandidaten. Im Bistum Speyer gab es in diesem Jahr zwei Priesterweihen (12. September), im Bistum Mainz wird am 24. Oktober ein Diakon zum Priester geweiht. Acht Männer bereiten sich derzeit in der Landeshauptstadt als Kandidaten auf den Dienst als Priester vor - 2010 waren es 20, im Jahr 2000 noch 25.