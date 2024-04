Mainz Sechs Polizisten unter Extremismusverdacht

Gegen sechs rheinland-pfälzische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden derzeit Disziplinar- oder Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf rechtsextremistische Gesinnung oder Unterstützung einer Verschwörungsideologie geführt. Seit dem Jahr 2020 sei gegen 26 Polizisten wegen Verdachts auf eine rechtsextreme Gesinnung ermittelt worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit. In vier Fällen sei es seitdem zur Entfernung aus dem Dienst und zur Entlassung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf Widerruf oder auf Probe gekommen.