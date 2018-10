später lesen Sechs Schulen sollen digitale Schulbücher testen FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Sechs rheinland-pfälzische Schulen sollen digitale Schulbücher testen. Im Willigis-Gymnasium in Mainz und in der Grundschule Langenhahn im Westerwald kämen diese bereits zum Einsatz, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Mainz mit. dpa