Sechs Verletzte bei Autounfall nahe Kirn

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archivbild.

Kirn Bei einem schweren Autounfall nahe Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) sind sechs Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 24-Jähriger am Samstag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in das Fahrzeug einer vierköpfigen Familie.

